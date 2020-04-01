Тюменцев зовут на марафон осознанного потребления

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Марафон осознанного потребления продлится в аккаунте тюменского мультицентра "Контора пароходства" с 18 апреля по 1 мая, сообщают организаторы.

"Мы все слышали об экологичном образе жизни. Но вопросов осталось много. Чем заменить пакеты или тысячу баночек в ванной? Как не купить ненужную вещь со скидкой 90 процентов? А что вообще тогда носить? Давай разбираться на марафоне осознанного потребления", – анонсируют организаторы.

Расписание марафона насыщенное. Так, 18 апреля в 20 часов всех желающих ждет мастер-класс по созданию многоразовой маски. 19 апреля в 16 часов сертифицированный организатор пространства Анастасия Ядрышникова прочтет лекцию "Организация и расхламление пространства".

Марафонцев жду полезные эфиры, домашние задания, чат и призы от партнеров проекта.

Чтобы принять участие, нужно написать менеджеру проекта.