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Тюменцев зовут на марафон осознанного потребления

Общество, 13:33 16 апреля 2020

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Марафон осознанного потребления продлится в аккаунте тюменского мультицентра "Контора пароходства" с 18 апреля по 1 мая, сообщают организаторы.

"Мы все слышали об экологичном образе жизни. Но вопросов осталось много. Чем заменить пакеты или тысячу баночек в ванной? Как не купить ненужную вещь со скидкой 90 процентов? А что вообще тогда носить? Давай разбираться на марафоне осознанного потребления", – анонсируют организаторы.

Расписание марафона насыщенное. Так, 18 апреля в 20 часов всех желающих ждет мастер-класс по созданию многоразовой маски. 19 апреля в 16 часов сертифицированный организатор пространства Анастасия Ядрышникова прочтет лекцию "Организация и расхламление пространства".

Марафонцев жду полезные эфиры, домашние задания, чат и призы от партнеров проекта.

Чтобы принять участие, нужно написать менеджеру проекта.

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# Контора пароходства , марафон , экология

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