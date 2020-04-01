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Просроченные молоко и мясо помогла выявить система "Меркурий"

Происшествия, 19:40 16 апреля 2020

Минсельхоз ВК | Фото: Минсельхоз ВК

Просроченную мясную и молочную продукцию выявили специалисты Россельхознадзора с помощью автоматизированной системы "Меркурий", сообщает пресс-служба ведомства по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Нарушения в оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов были допущены специалистами Тюменского и Бердюжского ветцентров.

Установлено, что должностные лица учреждений оформили документы на продукцию животного происхождения, не соответствующую требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции".

382 кг мороженной говядины в полутушах и четвертинах, направили индивидуальному предпринимателю для реализации. Продукция имела имела истекший срок годности - до 3 апреля, а поступила к получателю по ветеринарной справке от 7 апреля.

Также были оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы на просроченное сырое коровье молоко общим весом 4 т и 220 кг. Первая партия продукции со сроком годности до 4 апреля была получена сельскохозяйственным сбытовым кооперативом 5 апреля. Срок хранения второй партии согласно ветеринарно-сопроводительным документам истек 23 декабря 2017 года. Продукт поступил к получателю по ветеринарной справке от 6 апреля 2020 года.

Управление Россельхознадзора направило письмо в управление ветеринарии Тюменской области для принятия мер.

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# Меркурий , мониторинг , продукты питания , Россельхознадзор

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