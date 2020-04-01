Общественники провели мониторинг цен на продукты в тюменских магазинах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Активисты ОНФ провели мониторинг цен и наличие в тюменских магазинах продуктов из потребительской корзины, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Общественники проверили изменения цен за неделю в ближайших магазинах от дома на хлебобулочные изделия, крупы, молочные продукты, овощи и фрукты. В крупных сетевых магазинах активисты ОНФ проверили ценовую динамику за 7 и 14 апреля. Они выяснили, что цены на овощи и фрукты значительно повысились.

"За два дня мониторинга мы проверили 23 продуктовые позиции, которые чаще всего покупают граждане. Системно цены увеличились на овощи в двух крупных федеральных сетях. Повышение цен, возможно, связано с повышением потребительского спроса на фоне самоизоляции", - отметил член регионального штаба ОНФ Артем Хасанов.

Так, например, упакованный отечественный картофель урожая прошлого года 7 апреля стоил 21 рубль. 99 копеек. Через 7 дней стоимость его повысилась на 18 % до 25 рубле 99 копеек. Самое значительное повышение цены было отмечено на отечественную белокочанную капусту: 100 % за неделю: с 28 рублей 99 копеек до 59 рублей 99 копеек. Небольшая динамика цен коснулась других товаров: тушки кур-бройлеров повысились в цене на 6 % (с 119 рублей 70 копеек до 126 рублей 90 копеек); сахар белый кристаллический - на 4 % (с 32 рублей 70 копеек до 34 рублей).

Стабильные цены остались на хлеб, молоко, куриные яйца и крупы. На некоторые категории товаров цена снизилась на 2 %, к примеру упаковка муки 1 кг одного известного бренда стоила 51 рубль 99 копеек, через неделю цена оказалась два рубля меньше.