16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная операция, которая длилась до 8 мая 1945 года.

В 3 часа по местному времени началась авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. После ее окончания были включены прожекторы, чтобы ослепить противника, в атаку пошла пехота, поддержанная танками. Войска 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с юга и запада.

25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение всей Берлинской группировки противника. Ликвидация Берлинской группировки противника непосредственно в городе продолжалась до 2 мая. Штурмом приходилось брать каждую улицу и дом.

29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79 стрелковый корпус 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. Перед штурмом рейхстага Военный совет 3-й Ударной армии вручил своим дивизиям девять Красных знамен, специально изготовленных по типу Государственного флага СССР. Одно из этих Красных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы, было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей — прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Победы. Первыми 30 апреля 1945 года водрузили штурмовое красное знамя на крыше рейхстага на скульптурной фигуре "Богиня победы" артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Г. К. Загитов, А. Ф. Лисименко, А. П. Бобров и сержант А .П. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, которой командовал капитан В. Н. Маков. Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана С. А. Неустроева. Через два-три часа также на крыше рейхстага на скульптуре конного рыцаря - кайзера Вильгельма — по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Ф. М. Зинченко было установлено Красное знамя № 5, которое затем прославилось как Знамя Победы. Его водрузили разведчики сержант М. А. Егоров и младший сержант М. В. Кантария, которых сопровождали лейтенант А. П. Берест и автоматчики из роты старшего сержанта И. Я. Съянова.

Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в городе прекратилось. Этим же днем были ликвидированы окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина. 9 мая генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представители немецких ВМС, имевшие соответствующие полномочия от Деница, в присутствии Маршала Г. К. Жукова с советской стороны подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Использована информация Российского военно-исторического общества.