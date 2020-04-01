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Ольга Загвязинская призывает тюменцев оставаться на Пасху дома

Общество, 13:53 16 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Позаботиться о себе и о здоровье близких в праздник Светлой Пасхи призвала жителей Тюменской области председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская. Она напомнила тюменцам, как важно оставаться дома даже в Пасху и Родительскую субботу.

"В этот светлый праздник мы привыкли посещать храмы и не можем представить его себе без этого, - отметила Ольга Загвязинская. - Но сейчас тот случай, когда господь проверяет нас на терпение и смирение, а заповедь "Возлюби ближнего своего" становится смыслом жизни".

Она призвала тюменцев помочь врачам справиться с пандемией нового коронавируса и остаться в праздничные дни дома, не подвергая опасности себя и своих близких.

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"Мы еще успеем приехать на кладбища, чтобы привести в порядок могилки своих умерших родных, но это будет уже через несколько недель, когда острота ситуации спадет", - подчеркнула она.

Николай Ступников

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# коронавирус , Ольга Загвязинская , Пасха

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