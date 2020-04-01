Чейметов: сельхозпредприятия региона должны соблюдать меры профилактики коронавируса

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Сельхозтоваропроизводители Тюменской области приступают к выполнению весенних полевых работ. В связи с этим важной задачей является обеспечение сотрудников сельскохозяйственных предприятий всем необходимым для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

"Первые агрегаты уже приступили к работам. По мере того, как будет приходить тепло, все большее количество производителей будет выходить в поле. Поэтому работа в масках, спецодежде, обработка рук, соблюдение соответствующей дистанции при транспортировке на работу и обратно – эти простые, но в то же время важные меры необходимо соблюдать, чтобы производство, которое в дальнейшем будет обеспечивать регион сельскохозяйственной продукцией работало ритмично и без перебоев", - подчеркнул замгубернатора.

Он добавил, что значительную часть работ по подготовке к весенне-полевой кампании предприятия начали осенью 2019 года. Это касается, прежде всего, накопления минеральных удобрений и ремонта сельхозтехники.

Любовь Голышева