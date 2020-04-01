В Тюмени территории кладбищ закроют для посещения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Территории кладбищ в Тюмени закроют для посещения на время действия режима самоизоляции. В городе меняется график автобусных маршрутов до кладбищ. Такое решение принято на оперативном штабе администрации Тюмени, которое прошло в режиме видео-конференц-связи 16 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации города, данная мера нужна, чтобы защитить людей, особенно пожилого возраста, от возможности заражения коронавирусной инфекцией.

Глава Тюмени Руслан Кухарук акцентировал внимание на том, что горожанам крайне важно и дальше соблюдать режим самоизоляции. Ежедневно на городских территориях проходят рейды сотрудников полиции, ДНД и оперативных бригад. Специалисты органов правопорядка предупреждают граждан об ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Кухарук подчеркнул, что важной задачей для городских служб по-прежнему остается уборка объектов улично-дорожной сети и других мест общественного пользования с применением дезинфекционных средств. Необходимые работы проводятся ежедневно и находятся на контроле.

Особое внимание специалисты обязаны уделять контролю за качеством выполнения подрядчиком профилактической дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах города Тюмени.

"Мы видим, какое количество нареканий в адрес подрядной организации, занимающейся дезинфекцией многоквартирных домов Тюмени, поступает как со стороны собственников, так и от УК. Сообщения эти фиксируются и отрабатываются специалистами департамента городского хозяйства. Все вопросы нужно решить оперативно и отладить работу в кратчайшие сроки, – подчеркнул глава Тюмени. – Необходимо срочно отработать совместно с УК механизмы взаимодействия с подрядчиком и графики проведения работ. Департамент городского хозяйства обязан усилить контроль за проводимыми работами! Их исполнение стоит на жестком контроле, и по каждому сообщению будет проводиться проверка".