АО "Транснефть – Сибирь" выполнило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и магистральных нефтепроводах

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" завершило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН) в Тюменской, Свердловской и Томской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Цель – обеспечение надежности эксплуатации производственных объектов.

В ходе плановой остановки транспортировки нефти выполнены ремонт и замена задвижек на МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев, вырезана дефектная секция и ликвидирован ненормативный патрубок на МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, вырезаны секции на нефтепроводах Холмогоры – Западный Сургут и Шаим – Тюмень. Выполнено подключение участка МН Александровское – Анжеро-Судженск после замены трубы.

На НПС "Аремзяны-3" Тобольского управления магистральных нефтепроводов (УМН) проведен средний ремонт восьми задвижек. На ЛПДС "Каркатеевы" Нефтеюганского УМН демонтирована временная камера приема средств очистки и диагностики на блокировочном трубопроводе. Замена пяти обратных клапанов выполнена на НПС "Сосьва-2" Урайского УМН.

На ЛПДС "Нижневартовская" Нижневартовского УМН выведен из работы резервуар для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м для последующей реконструкции. В Тюменском УМН выполнено отключение магистрального насосного агрегата (МНА) для замены, одновременно другой насосный агрегат введен в работу.

Работы выполнялись в рамках комплексной программы технического перевооружения в соответствии с требованиями промышленной безопасности. Специалисты использовали необходимые средства индивидуальной защиты в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Плановое проведение технического обслуживания объектов системы магистральных нефтепроводов позволяют АО "Транснефть – Сибирь" повышать уровень надежности технологических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, и обеспечивать экологическую безопасность процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Транспортировка нефти возобновлена в плановые сроки, нефтепроводы работают в штатном режиме.