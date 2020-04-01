Телемедицину применяют на практике врачи Тюменского района

| Фото: скриншот сайта областной больницы № 19 | Фото: скриншот сайта областной больницы № 19

Телемедицину внедрили в Областной больнице №19. С 1 апреля врачи консультируют пациентов и проводят диагностику дистанционно, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

70 телеконсультаций провели доктора с момента внедрения нового ресурса. Удаленные консультации проходят в двух основных режимах – "врач-врач" и "врач-пациент".

Участковые терапевты, педиатры, фельдшеры имеют возможность посоветоваться о тактике лечения пациента с узким специалистом любого профиля. Консультации проводят неврологи, офтальмологи, отоларингологи, урологи, эндокринологи, кардиологи, онкологи, ревматолог.

У специалистов есть возможность тут же онлайн изучить электронную медицинскую карту пациента, интерпретировать результаты обследований, ознакомиться с выписками и иными медицинскими документами из других медучреждений и дать соответствующие рекомендации.

"Таким образом, пациенту не нужно лично посещать поликлинику, что способствует профилактике коронавирусной инфекции. Если необходима очная консультация и осмотр, врач выезжает к больному на дом. Уважаемые пациенты, мы работаем ради вас. Оставайтесь, пожалуйста, дома ради нас", – обратилась к жителям региона заведующая филиалом областной больницы № 19 Татьяна Сажина.

Специалисты отметили, что в период угрозы распространения коронавирусной инфекции телемедицина востребована как никогда. Дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, экстренные консультации для врачей, видеоконференции обеспечивают доступность и безопасность медицинской помощи, эффективное ведение пациентов с соматической патологией во внебольничных условиях.