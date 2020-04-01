Тюменцев научат создавать стикеры для Telegram и Viber

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Мастер-класс по созданию стикеров для Telegram и Viber стартует 20 апреля в 13 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

Занятие проведет сециалист по векторной графике Василь Нугманов. Он расскажет, как почти любую картинку превратить в стикер в Telegram или в Viber.

Слушатели научатся работать в простой программе векторной графики и смогут использовать ее возможности как в работе, так и для развлечения.

Подать заявку можно по ссылке.