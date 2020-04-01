Пасхальное богослужение жители Ишима увидят онлайн

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Онлайн-трансляцию литургии из Никольского кафедрального собора жители Ишима увидят 18 апреля. Начало в 23 часа 25 минут, сообщает администрация Ишима.

Пасхальное богослужение проведет епископ Ишимский и Аромашевский Тихон. Его можно будет посмотреть в официальных группах администрации города, в социальных сетях, а также в эфире телеканала "Продвижение" (23 кнопка кабельной сети).

Напомним, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, постановлением правительства Тюменской области, прихожанам запрещено посещать культовые здания, напоминают в администрации. В храмы могут приходить только священнослужители и те, чье присутствие необходимо для совершения богослужений.

Трансляцию можно посмотреть в соцетях Одноклассники и ВКонтакте.