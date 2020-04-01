Электронная трудовая теперь доступна на портале госуслуг

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Сведения из электронной трудовой книжки теперь можно получить в личном кабинете на портале госуслуг, сообщает Минкомсвязь России.

Информация загружается в личный кабинет. Также ее можно выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда России, выписка является юридически значимым документом.

Физлица могут получить сведения о трудовых событиях в электронном виде только после того, как дадут согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель предоставит сведения о трудовой деятельности сотрудника в ПФР. Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной трудовой, в личном кабинете не отображаются.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Работодатели предоставляют в электронном виде в пенсионный фонд данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Также информация о трудовой деятельности в электронном виде доступна в личном кабинете на сайте пенсионного фонда.