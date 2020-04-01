Байкеры Тюмени призвали мотоциклистов оставаться дома

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Инспекторы тюменского мотобата вместе с представителями общественной организации мотолюбителей Life roaс призвали мотоциклистов оставаться дома, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

18 апреля мотобат полка ДПС ГИБДД выедет на первое в этом году дежурство. В обязанности автоинспекторов входит, в том числе, предупреждение ДТП с участием водителей мотоциклов и выявление нарушений правил дорожного движения.

С начала года с участием мотоциклистов произошло три аварии, в них получили травмы четыре человека. В 2019 году на территории региона зарегистрировано 98 дорожных происшествий с участием мототранспорта, семь мотоциклистов погибли, 106 ранены.

В ГИБДД надеются, что тюменские мотоциклисты будут соблюдать введенные в регионе ограничения и отложат поездки до отмены режима повышенной готовности.