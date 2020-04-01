Полезные лекции для родителей покажут на форуме "Тетрис"

из группы форума "Тетрис на удаленке" во ВКонтакте из группы форума "Тетрис на удаленке" во ВКонтакте

Онлайн-трансляции лекций ведущих специалистов Тюменской области в области образования покажут в рамках форума мудрых родителей "Тетрис на удаленке".

Трансляции появятся в группе форума ВКонтакте с 21 апреля по 4 мая. Чтобы присоединиться к просмотру, нужно зарегистрироваться на форуме. О точном начале лекции организаторы предупредят участников заранее.

По словам организаторов, такое обучение будет полезно как молодым, так и опытным родителям. Спискеры расскажут о том, как организовать общение с ребенком 24/7; о памяти, внимании и мышлении современных школьников; о понятиях интеллект-фитнеса и кода гениальности и о том, как помочь ребенку выбрать правильную профессию.

Напомним, форум мудрых родителей "Тетрис" - проект о воспитании, обучении и развитии детей не по необходимости, а с удовольствием. Организаторами выступают Центр внешкольной работы "Дзержинец", семейное добровольческое движение "Крылья" и тюменское отделение Российского движения школьников. Форум проводится при поддержке департамента по спорту и молодежной политике городской администрации.

Евгения Шевцова