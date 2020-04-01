У здания АО "Транснефть-Сибирь" в Тюмени поднята копия Знамени Победы

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В преддверии 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне АО "Транснефть-Сибирь" подняло на территории главного офиса в Тюмени знамя - точную копию Знамени Победы.

Копии Знамени Победы в ближайшее время также будут подняты у зданий аппаратов управления в тринадцати филиалах акционерного общества.

Знамя Победы – официальный символ Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Оно было водружено 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага бойцами 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне АО "Транснефть-Сибирь" реализует ряд благотворительных проектов, направленных на сохранение памяти о героизме победителей. В том числе предприятие оказывает содействие в увековечивании памяти о Герое Советского Союза, генерале армии, уроженце Тюменской области И. Федюнинском. В том числе выделены средства на издание книги о Герое Советского Союза, генерале армии И. Федюнинском в серии "Жизнь замечательных людей". При финансовой поддержке предприятия в 2017 году в Тюмени открыт первый в России памятник знаменитому полководцу. В ближайшие месяцы при содействии АО "Транснефть – Сибирь" планируется выполнить художественное оформление фасада многоэтажного дома, примыкающего к территории сквера, где установлен памятник.

Кроме того, ведется финансирование работ по ремонту и благоустройству мест, посвященных памяти воинов, выделяется адресная финансовая помощь ветеранам.