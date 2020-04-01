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Школьники региона рисуют "Родины любимый уголок"

Общество, 09:34 22 апреля 2020

из группы Ишимского музейного комплекса во ВКонтакте

Региональный конкурс детских художественных работ "Родины любимый уголок" продлится до 20 мая.

Он проходит в рамках XV Международной литературной премии им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества. Организаторы конкурса - Музейный комплекс им. Петра Ершова в Ишиме.

Принять участие могут юные художники с 1 по 11 класс. Они могут представить работы, отображающие красоту родного края. Подробнее о правилах оформления и критериях оценки - здесь.

Награждение победителей состоится в июне 2020 года в рамках вручения XV Международной литературной премии.

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# Ишим , конкурс рисунков , Родина

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