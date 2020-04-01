Школьники региона рисуют "Родины любимый уголок"

из группы Ишимского музейного комплекса во ВКонтакте из группы Ишимского музейного комплекса во ВКонтакте

Региональный конкурс детских художественных работ "Родины любимый уголок" продлится до 20 мая.

Он проходит в рамках XV Международной литературной премии им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества. Организаторы конкурса - Музейный комплекс им. Петра Ершова в Ишиме.

Принять участие могут юные художники с 1 по 11 класс. Они могут представить работы, отображающие красоту родного края. Подробнее о правилах оформления и критериях оценки - здесь.

Награждение победителей состоится в июне 2020 года в рамках вручения XV Международной литературной премии.