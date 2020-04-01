Школьники региона рисуют "Родины любимый уголок"
из группы Ишимского музейного комплекса во ВКонтакте
Региональный конкурс детских художественных работ "Родины любимый уголок" продлится до 20 мая.
Он проходит в рамках XV Международной литературной премии им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества. Организаторы конкурса - Музейный комплекс им. Петра Ершова в Ишиме.
Принять участие могут юные художники с 1 по 11 класс. Они могут представить работы, отображающие красоту родного края. Подробнее о правилах оформления и критериях оценки - здесь.
Награждение победителей состоится в июне 2020 года в рамках вручения XV Международной литературной премии.