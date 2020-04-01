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Двое мужчин на мотоблоках пострадали в Тюменской области

Происшествия, 12:25 21 апреля 2020

Гоставтоинспекция Тюменской области | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

Двое водителей мотоблоков получили травмы на дорогах Тюменской области 20 апреля, сообщает региональная Гоставтоинспекция.

В деревне Дранкова Голышмановского района 68-летний мужчина поехал на мотоблоке за продуктами и спиртным. На обратной дороге мотоблок съехал в кювет и опрокинулся.

"Как пояснил водитель, он не сразу почувствовал, что получил травму. Селянин обратился в больницу, где ему оказали помощь. Показания алкотестера после происшествия составили 0,77 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Гоставтоинспекция Тюменской области | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

А в с. Большой Краснояр Омутинского района на повороте 47-летний местный житель не справился с управлением мотоблока. Он съехал в кювет, агрегат опрокинулся. У водителя диагностировали травму позвоночника. Он госпитализирован.

"Медикам мужчина сказал, что упал с моста. Позже выяснилось, что человек попал в ДТП на мотоблоке. Предварительно, у пострадавшего присутствовали признаки опьянения, это выяснят в ходе экспертизы", – добавили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Гоставтоинспекция Тюменской области | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

Всего 20 апреля на дорогах региона произошло три ДТП.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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