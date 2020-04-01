Двое мужчин на мотоблоках пострадали в Тюменской области
Двое водителей мотоблоков получили травмы на дорогах Тюменской области 20 апреля, сообщает региональная Гоставтоинспекция.
В деревне Дранкова Голышмановского района 68-летний мужчина поехал на мотоблоке за продуктами и спиртным. На обратной дороге мотоблок съехал в кювет и опрокинулся.
"Как пояснил водитель, он не сразу почувствовал, что получил травму. Селянин обратился в больницу, где ему оказали помощь. Показания алкотестера после происшествия составили 0,77 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.
А в с. Большой Краснояр Омутинского района на повороте 47-летний местный житель не справился с управлением мотоблока. Он съехал в кювет, агрегат опрокинулся. У водителя диагностировали травму позвоночника. Он госпитализирован.
"Медикам мужчина сказал, что упал с моста. Позже выяснилось, что человек попал в ДТП на мотоблоке. Предварительно, у пострадавшего присутствовали признаки опьянения, это выяснят в ходе экспертизы", – добавили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Всего 20 апреля на дорогах региона произошло три ДТП.