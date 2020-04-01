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Призывные комиссии Тюменской области начнут работу с 6 мая

Общество, 13:02 21 апреля 2020

https://zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: https://zavodoukovsk.admtyumen.ru

Призывные комиссии Тюменской области начнут работать с 6 мая. Областной военный комиссариат сообщает о корректировке порядка и сроков весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля. Всего с территории Тюменской области на военную службу призовут более 1 тыс. 400 человек.

Для выполнения требований, условий и ограничений, установленных постановлениями правительства Тюменской области, уточнен порядок работы призывных комиссий и военных комиссариатов. Деятельность военных комиссариатов организована с привлечением ограниченного количества сотрудников. Прием граждан временно ограничен.

Сотрудники военных комиссариатов и представители призывных комиссий будут работать удалённо, по документам, поступившим из медицинских учреждений, образовательных организаций и правоохранительных органов. При этом призывников в военные комиссариаты вызывать не будут. Беседы с ними проведут по телефонам.

Борис Олейник

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# весенний призыв

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