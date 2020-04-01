Облвоенком скорректировал сроки и порядок весеннего призыва в армию

| Фото: Министерство обороны РФ во ВКонтакте | Фото: Министерство обороны РФ во ВКонтакте

Сроки и порядок весеннего призыва в армию в Тюменской области скорректированы с учетом мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает военный комиссариат Тюменской области.

Деятельность военных комиссариатов организована с привлечением ограниченного количества сотрудников. Прием граждан временно ограничен. Работа призывных комиссий спланирована с 6 мая.

"Изучение призывников сотрудниками военных комиссариатов с участием представителей призывных комиссий проводится удаленно, по документам, поступившим из медицинских учреждений, образовательных организаций и правоохранительных органов. При этом призывников в военные комиссариаты не вызывают. Беседы с ними проводятся по телефонам", - отмечено в сообщении облвоенкомата.

В ходе бесед призывников информируют о сроках явки в военный комиссариат для проведения медицинского освидетельствования, о порядке и сроках работы призывной комиссии. Студентов до завершения обучения в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования вызвать на заседания призывных комиссий не будут.

Школьникам после успешной сдачи ЕГЭ будет предоставлена возможность поступить в высшие учебные заведения – их не будут призывать на военную службу.

На входе в военные комиссариаты области, призывные пункты и областной сборный пункт организован контроль с использованием инфракрасных бесконтактных термометров. В помещениях регулярно проводится дезинфекция, обеспечено соблюдение социальной дистанции. Для призывников и сотрудников военных комиссариатов создан необходимый запас медицинских масок, перчаток, дезинфицирующих средств, в помещениях установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха. Дезинфекцию транспортных средств для перевозки призывников будут проводить транспортные компании. Всех граждан, призванных на военную службу, в обязательном порядке протестируют на наличие коронавирусной инфекции.

Отправка в войска граждан, призванных на военную службу, запланирована после 20 мая 2020 года. Постановка на воинский учет граждан, уволенных с военной службы, осуществляется в установленном порядке с соблюдением всех санитарных требований.

Весенний призыв граждан Российской Федерации в возрасте oт 18 до 27 лет на военную службу в соответствии с указом президента Российской Федерации начался 1 апреля. Всего с территории Тюменской области на военную службу будет призвано более 1 тыс. 400 человек

Борис Олейник