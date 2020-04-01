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В Тюмени осудили рецидивистку за кражи телефонов в торговых центрах

Общество, 18:19 21 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, виновную в краже телефонов, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

47-летняя уроженка Кабардино-Балкарии в 2018 году в торговых центрах Тюмени вытаскивала из сумок и верхней одежды девушек сотовые телефоны. Всего было похищено четыре телефона, а также кошелек с деньгами. Общий ущерб составил около 70 тыс. рублей. После последней кражи злоумышленница покинула Тюмень и направилась в Екатеринбург.

Полицейским удалось разыскать подозреваемую в Мордовии, где она отбывала наказание за совершение аналогичных преступлений.

Суд назначил подсудимой четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил четыре заявленных исковых заявления потерпевших о возмещении ущерба на общую сумму более 68 тыс. рублей.

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# кражи , телефон

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