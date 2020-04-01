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Житель Тобольска потратил украденные деньги на спортивные ставки

Происшествия, 14:03 21 апреля 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Подозреваемый в краже денег из цветочного магазина задержан в Тобольске. 23-летний местный житель проник в помещение, сорвав замок, и похитил пять тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Молодой человек признал свою вину, он рассказал правоохранителям, что три тыс. рублей он дал в долг другу, а остальные средства потратил на спортивные ставки. Задержанный обязался возместить причиненный материальный ущерб, он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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