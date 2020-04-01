  • 22 апреля 202022.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 11..13 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в новом формате

Общество, 11:46 22 апреля 2020

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Традиционная акция "Георгиевская ленточка" в Тюменской области пройдет в новом формате, сообщает региональный поисковый центр.

Чтобы стать участником, пользователям социальных сетей предлагается разместить на своей странице аватар с символом памятной даты – георгиевской ленточкой или опубликовать запись на личной странице с картинкой-аватаром и упоминанием хэштегов #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь.

Также можно найти георгиевскую ленточку, используемую в прошлые годы, прикрепить ее в области сердца и выложить в социальные сети фотографию с двумя хэштегами #ГеоргиевскаяЛенточка и #ЛучшеДома. К участию можно пригласить своих друзей в социальных сетях.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Георгиевская ленточка , поисковый центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:10 22.04.2020Учащиеся Школы вожатых Ялуторовска готовятся к экзамену в режиме онлайн
12:42 22.04.202029 жителей региона заболели коронавирусом в минувшие сутки
12:36 22.04.2020Тюменские депутаты поздравляют ветеранов с юбилеем Победы
12:18 22.04.2020Об особенностях записи ребенка в школу и детский сад рассказали тюменцам