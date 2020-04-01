Акция "Георгиевская ленточка" пройдет в новом формате

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Традиционная акция "Георгиевская ленточка" в Тюменской области пройдет в новом формате, сообщает региональный поисковый центр.

Чтобы стать участником, пользователям социальных сетей предлагается разместить на своей странице аватар с символом памятной даты – георгиевской ленточкой или опубликовать запись на личной странице с картинкой-аватаром и упоминанием хэштегов #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь.

Также можно найти георгиевскую ленточку, используемую в прошлые годы, прикрепить ее в области сердца и выложить в социальные сети фотографию с двумя хэштегами #ГеоргиевскаяЛенточка и #ЛучшеДома. К участию можно пригласить своих друзей в социальных сетях.