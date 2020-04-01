В Тюмени мужчину вернули к жизни после инсульта

| Фото: ОКБ № 2 | Фото: ОКБ № 2

Быстрая реакция жены и слаженная работа врачей помогли спасти мужчину с инсультом и дали ему шанс полностью восстановиться, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Мужчина 37 лет почувствовал себя плохо, подошел к супруге и попытался это объяснить, но вместо связной речи вышла несуразица.

"Помню слезы в глазах жены. Она знает симптомы инсульта и сразу поняла, что произошло, но не растерялась, не стала паниковать, сразу вызвала скорую помощь", –рассказал пациент.

По словам рентгенэндоваскулярного хирурга областной клинической больницы № 2 Александра Коротких, грамотные действия супруги пациента, оперативная реакция бригады скорой помощи и слаженная работа медиков позволили мужчине в период терапевтического окна оказаться в больнице.

Он пояснил, что мужчине нельзя было провести тромболитическую эмболию из-за хронического заболевания. Поэтому врачи приняли решение делать высокотехнологичную операцию по стентированию, чтобы убрать тромб и восстановить кровоток в сосуде.

Через полчаса операция была завершена при минимальном вмешательстве – хирург сделал все необходимые манипуляции через крошечные проколы сосудов, чем значительно снизил нагрузку на здоровье пациента.

"На этой неделе я первый раз после инсульта ходил без трости", – рассказал пациент отделения реабилитации ОКБ № 2.

По словам докторов, это серьезный прогресс. Хотя для полного восстановления еще придется потрудиться.

Неврологи напоминают, что инсульт помолодел, для мужчин фактором риска является курение, для женщин – длительный прием оральных контрацептивов без контроля врача. А также неправильное питание, малоподвижный образ жизни и злоупотребление спиртным.