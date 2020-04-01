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"Росводоканал Тюмень" ликвидирует засоры на сетях водоотведения

Общество, 18:12 22 апреля 2020

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Более 270 засоров на сетях водоотведения в областном центре ликвидировали сотрудники "Росводоканал Тюмень" с начала апреля, 99 произошли за последние семь дней.

"Кроме салфеток, тряпок, наполнителя туалетов для животных, сбои в работе системы вызывает жир, оседающий на стенках трубопроводов", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций Роман Габрильян.

Так, жир стал причиной "наводнения" в цокольном этаже кафе на ул. Володарского в центре Тюмени.

Для ликвидации засоров на работники "Росводоканал Тюмень" применяют промывочные машины и мощные илососы. Сегодня шесть единиц специализированной техники работают в усиленном режиме.

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