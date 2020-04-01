Жителя Тюменского района подозревают в подготовке нападения на школу

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив)

18-летнего жителя Тюменского района подозревают в подготовке вооруженного нападения на школу. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По предварительной версии следствия, молодой человек хотел совершить в апреле убийство в одном из учебных заведений Тюменского района. "Подозреваемый нашел предметы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, пригодное для прицельных выстрелов. Он спрятал их по месту жительства. Однако, довести свой преступный умысел до конца не смог. Его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов", – рассказали в ведомстве.

Оперативные сотрудники УФСБ по Тюменской области изъяли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, аммиачную селитру, охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, средства связи.

Подозреваемый задержан. "Решается вопрос об избрании меры пресечении. Кроме того, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выяснение обстоятельств преступления. Расследование дела продолжается", – заключили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области.