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Областная физико-математическая школа вошла в число лучших в России

Общество, 14:20 22 апреля 2020

Группа Физико-математической школы Тюменской области во ВКонтакте (архив) | Фото: Группа Физико-математической школы Тюменской области во ВКонтакте (архив)

В число лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере "Технические, естественно-научные направления и точные науки" рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) включило Физико-математическую школу Тюменской области.

В перечне школ, чьи ученики в 2019 году наиболее успешно поступили в лучшие вузы России, тюменское учебное заведение заняло 40-е место.

"Для школы это знаковое событие. Особенно радует, что нас отметили в сфере "Технические, естественно-научные направления и точные науки", которая отражает направление деятельности ФМШ", - подчеркнула директор Областной физико-математической школы Наталья Фомичева.

Руководитель учебного заведения рассказала, что учебный год для 383 учеников продолжается в дистанционном режиме, в том числе для 36 учащихся из других регионов, которые сейчас находятся дома. Педагоги проверили у ребят наличие необходимых гаджетов для онлайн-занятий и передали планшеты тем, кто в них нуждался. Уроки ведутся по расписанию, каждое утро для школьников начинается с разминки вместе с учителями. Выполняют ученики и домашние задания. Педагогический совет работает над составлением специальных курсов и факультативов для учеников на будущий учебный год, с учетом интересов воспитанников.

Продолжается прием заявлений от желающих поступить в ФМШ на обучение в 2020-2021 году. По данным Натальи Фомичевой, к этой дате в школе получили 372 заявки - почти на 100 больше, чем годом ранее.

Первый вступительный экзамен планировалось провести 16 мая. Ожидается, что дата может быть скорректирована.

Татьяна Ковалева

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# рейтинг , Физико-математическая школа Тюменской области

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