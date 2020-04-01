Капитан "Рубина" Денис Ячменев планирует стать тренером

| Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Капитан тюменского "Рубина" Денис Ячменев продолжит выступать за сибирскую команду в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Но уже сейчас 35-летний спортсмен думает о будущем после завершения игровой карьеры. В 2020 году он поступил в Высшую школу тренеров и в июне планирует защитить диплом. Прошлым летом Денис Ячменев совместно с клубом организовал сборы для детей и взрослых хоккеистов.

"Всегда принимаю активное участие во всех занятиях. Все тренеры, которые принимают участие в наших сборах, имеют большой опыт в детском и юношеском хоккее. Мне всегда есть чему у них поучиться, перенять их знания. Я бы сказал, что мы дополняем друг друга. Их умение построить тренировочный процесс совмещается с моими практическими навыками", - отметил Денис Ячменев.

В Тюмени Ячменев провел десять сезонов, играя за "Газовик" и "Рубин". На уровне ВХЛ форвард набрал в составе сибирской дружины 255 очков по системе "гол+пас" (109+146).