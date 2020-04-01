Известные российские писатели проведут онлайн-встречу с тюменцами

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На прямой эфир "ЛитМост. Оставайтесь дома" приглашает тюменцев Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева в "Библионочь" 25 апреля, начало в 21 час (19 часов по мск).

Участие в онлайн-встрече примут известные писатели: авторы детективных и остросюжетных романов Татьяна Устинова, Татьяна Полякова, Анна и Сергей Литвиновы, авторы современной сентиментальной и психологической прозы Мария Метлицкая и Маша Трауб, фантаст Вадим Панов.

Писатели расскажут, как работают в условиях самоизоляции, и правда ли, что вынужденный карантин способствует вдохновению, а значит, скоро читателей ждет множество новинок. Поговорят и о 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В завершение встречи каждый автор прочтет стихотворение, посвященное Победе.

Встреча будет интересна любителям современной остросюжетной, детективной, психологической и фантастической прозы. Зрители смогут не только пообщаться с любимыми литераторами, но и задать вопросы в комментариях к прямой трансляции на канале YouTube, а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Фейсбук", "Одноклассники".

Авторам лучших вопросов организаторы отправят аудиокниги известных писателей.