Маршрут № 100 в Тюмени изменит схему движения

| Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Маршрут № 100 "З-д медоборудования – с/о "Ручеек изменит схему движения с 26 апреля, сообщает Тюменьгортранс.

Из схемы исключаются промежуточные остановочные пункты "З-д медоборудования", "Кросно", "м-н "Буратино", "г-ца "Восток", "Газпром", "Площадь памяти", "Театральный центр "Космос", "Школа № 17", "ул. Холодильная" и "Тюменский драматический театр" (в прямом и обратном направлении).

Включаются промежуточные остановочные пункты "сквер им. Немцова" и "Центральный рынок-2".

Добавим, с весенне-летнего периода 2020 года маршрут № 100-к начинает работу от остановочного пункта "З-д медоборудования".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.