Консультационные центры помощи родителям поддержат грантами

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Cтартовал открытый конкурс для юридических лиц на соискание грантов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования", сообщает Министерство просвещения России.

Победители конкурсного отбора получат гранты на сумму не более 1 млн рублей в форме субсидий из федерального бюджета. В задачи конкурса входит в том числе выявление и распространение лучших практик и моделей, обеспечивающих бесплатную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста (в том числе в возрасте от 0 до 3 лет, также и с ограниченными возможностями здоровья), а также развитие сети консультационных центров по оказанию такой помощи.

Принимаются заявки на реализацию проектов по трем направлениям. Один из критериев отбора – возможность трансляции и тиражирования проекта и его результатов.

Заявки участников конкурса направляются в Министерство просвещения Российской Федерации по адресу: 125993, Москва, ул. Каретный Ряд, 2, кабинет 213, с пометкой "Департамент управления имущественным комплексом и конкурсных процедур".

Прием заявок завершится 20 мая 2020 года в 10 часов.