Викуловские школьники изучают ПДД дистанционно

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Онлайн-программу внеурочной деятельности запустили для юных инспекторов дорожного движения в Викуловском центре творчества.

Как рассказала руководитель движения ЮИД в Викуловском районе Ирина Щитова, в центре сформировано две группы. Старшую посещают 10 школьников, младшую - восемь. Вместо традиционных уличных акций и профилактических мероприятий в школах основная работа переместилась в мессенджеры и социальные сети.

Каждый день руководитель передает ребятам задания, сопровождая их видеоинструкциями. В личные сообщения ребята отправляют таблички с ответами, фото поделок, пошаговые отчеты, презентации, рисуют буклеты по правилам дорожного движения,

"Со старшили юидовцами мы в таком формате организовали викторину. С младшими проводим конкурс стихов, они записывают себя на видео и отправляют мне. К дистанционному режиму привыкли, детям это в новинку и интересно. Даже сами подсказывают, какой еще конкурс или задание можно придумать, как удобнее организовать", - рассказала Ирина Щитова.

Еще 37 первоклассников присоединились к занятиям ПФДО "Безопасный путь". На ютуб-канале размещены видеоуроки, по ним дети учатся разрабатывать безопасный маршрут до своих школ, изучают основы ПДД, рисуют буклеты. Общение с руководителем и оценка заданий - также через мессенджеры и соцсети.

В рамках этой же работы в Викуловской школе №2 создали две группы "Азбука дорожного движения"для желающих изучать ПДД. Всего в них занимаются 25 ребят.

Евгения Шевцова