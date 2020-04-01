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Об основании острога в Ялуторовске расскажут онлайн

Общество, 18:00 23 апреля 2020

из группы Ялуторовского острога во "ВКонтакте" | Фото: из группы Ялуторовского острога во "ВКонтакте"

Онлайн-экскурсию по Ялуторовскому острогу проведут в сети Инстаграм 27 апреля. Начало в 15 часов.

Экскурсовод Елена Крикунова расскажет об истории основания крепости и покажет основные достопримечательности острога. Присоединиться к экскурсии можно здесь.

Также работники острога проводят онлайн мастер-классы по рукоделию. Ближайший состоится 29 апреля, начало в 16 часов. Мастер Любовь Вешкурцева научит создавать игрушку-лошадку на палочке. Участникам нужно заранее подготовить кусочки ткани, деревянную палочку, вату, нитки и ножницы. За расписанием мастер-классов можно следить здесь.

Евгения Шевцова

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# мастер-класс , рукоделие , экскурсия , Ялуторовский острог

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