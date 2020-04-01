Тюменским школьникам предлагают проверить знания в формате ВПР-онлайн

| Фото: mos.ru | Фото: mos.ru

Бесплатные онлайн-диагностики в формате Всероссийских проверочных работ (ВПР) для учащихся 7, 8 и 10 классов запускает образовательная компания MAXIMUMEducation в рамках совместного проекта с Mail.ruGroup "Открытая онлайн-школа", сообщают организаторы.

Официальные ВПР перенесены Министерством просвещения РФ на следующий учебный год из-за карантина. Однако многие родители, ученики и школьники хотят оценить, как прошел учебный год и почти два месяца дистанционного обучения.

Организаторы предоставляют такую возможность учащимся седьмых, восьмых и десятых классов по нескольким предметам. После выполнения проверочных работ они получат обратную связь и смогут посетить онлайн-уроки с преподавателями, которые ответят на вопросы.

Подробная информация о диагностических работах, расписание и регистрация доступны по ссылке.

"Мы стараемся помогать всем участникам учебного процесса пройти период дистанционного обучения максимально безболезненно. Уже были организованы пробные ЕГЭ и ОГЭ для старшеклассников, на которые был огромный спрос – за две недели мы получили более 120 тыс. заявок на участие в экзаменах. Поэтому приняли решение помочь учащимся других классов оценить свои знания", - отметил генеральный директор образовательной компании MAXIMUMEducation Михаил Мягков.