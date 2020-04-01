Работу аспирантки ТИУ отметили на Конгрессе молодых ученых

| Фото: пресс-службы АО "Тюменьэнерго" | Фото: пресс-службы АО "Тюменьэнерго"

Диплом "За лучший доклад молодого ученого" в секции "Инновации в сфере транспорта и логистики" получила аспирантка ТИУ Анастасия Горбунова по итогам X Конгресса молодых ученых в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики, сообщает вуз.

Мероприятие прошло в онлайн-формате, более 2 тыс. участников выступили перед экспертами и зрителями с научными исследованиями в 53 основных и десяти школьных секциях. Состоялись традиционные заседания секций XVII Межвузовской конференции молодых ученых, сессии научных школ и круглые столы. ТИУ на событии представляли десять студентов и аспирантов.

Тюменка Анастасия Горбунова подготовила "Разработку научно-обоснованного подхода к формированию городской зарядной инфраструктуры для электромобилей". Актуальность работы связана с тем, что количество электромобилей в России с каждым годом увеличивается. При этом, согласно стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 года, развитие транспортных средств в России рассматривается как мировой тренд,и требует создания зарядной инфраструктуры.

"Исследование, которое я провожу в своей научной работе, направлено на минимизацию суммарных затрат при функционировании зарядной инфраструктуры, как для владельцев электромобилей, так и зарядной инфраструктуры. Реализация этапов работы предусматривает разработку математических моделей и имитационной модели, которые позволят рассчитать необходимое количество зарядных станций и расположить их на территории города", — рассказала Анастасия Горбунова.

Аспирантка ведет эту работу с 2018 году в рамках проекта "Тюменская область — регион транспорта будущего" под руководством доцента Института транспорта ТИУ Ильи Анисимова. Она изучала литературу, общалась с владельцами электромобилей. На Конгрессе Анастасия Горбунова представила результаты промежуточных исследований.