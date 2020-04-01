Житель Увата похитил девяносто тысяч рублей со счета родственника

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже с банковского счета задержали сотрудники уголовного розыска в Увате. Молодой человек завладел реквизитами банковской карты родственника и похитил более 90 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

В отдел районной полиции обратился 36-летний вахтовик, житель Свердловской области. С его счета пропала крупная сумма. Мужчина рассказал правоохранителям, что поздно вечером он получил уведомление о снятии денежных средств.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника, им оказался родственник потерпевшего. Молодой человек 1999 года рождения признался в содеянном и рассказал, что обманом завладел реквизитами карты родственника и перенес их в цифровой кошелек для бесконтактной оплаты телефоном.

Для авторизации платежного сервиса ему потребовался телефон владельца карты. Под предлогом позвонить он получил доступ к телефону и завладев кодом авторизации, активировал приложение.

После этих манипуляций подозреваемый обналичил средства. На допросе задержанный признался, что часть похищенной суммы уже потратил. Возбуждено уголовно дело по статье "Кража с банковского счета".