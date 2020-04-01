Более шести тысяч тюменцев получили лекарства на дом

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более шести тысяч жителей Тюмени старше 65 лет и имеющих хронические заболевания получили лекарства на дом с начала введения ограничительных мероприятий. Служба по доставке лекарственных препаратов по рецептам врачей на дом работает на базе областного центра реабилитации инвалидов, сообщили в пресс-службе учреждения.

В ней трудятся более 20 специалистов областного центра реабилитации инвалидов и 20 волонтеров из числа актива Тюменского отделения Всероссийского общества инвалидов.

Также с 27 марта областной центр реабилитации инвалидов подключился к работе консультационного пункта для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех лет в Тюмени (8-800-201-41-41). В его составе трудится 15 специалистов центра, они приняли уже более 3 тыс. звонков от граждан.

Часть специалистов областного центра реабилитации инвалидов переведены на удаленную работу. Они работают над развитием дистанционных форм взаимодействия с получателями услуг. Граждане с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья до 3 лет, могут обратиться за консультацией психолога и врача ЛФК по Skype - логин в Skype: orci72metod (областной центр реабилитации инвалидов, Тюмень Russian Federation).

Кроме того, на сайте центра открыт специальный раздел "Дома с пользой. Дистанционная реабилитация", где размещаются рекомендации специалистов по проведению занятий по сохранению психического здоровья, развитию речи, укреплению иммунитета, опубликованы готовые комплексы по лечебной физкультуре.