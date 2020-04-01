Видеомарафон по обучению правилам дорожного движения запустили в Тобольске

| Фото: admtobolsk.ru/ | Фото: admtobolsk.ru/

Проголосовать за видеоролики участников интернет-видеомарафона #НаучиРебенкаПДД приглашает всех желающих Тобольская госавтоинспекция и общеобразовательные учреждения города.

На первом этапе марафона с 15 по 30 апреля члены отрядов юных инспекторов движения совместно с родителями подготовили видеоролики по ПДД для различных категорий юных участников дорожного движения.

С 23 апреля начался второй этап видеомарафона, когда видеоролики выставляются в социальной сети "ВКонтакте" группах "ЮИД Тобольск" и "Госавтоинспекция Тобольска" для проведения голосования. По итогам голосования лучшие ролики будут отмечены грамотами и впоследствии использованы в качестве обучающего курса видеороликов в образовательных организациях.