Онлайн-лекции и мастер-классы для организаторов детского летнего отдыха пройдут в регионе

| Фото: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе» | Фото: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе»

Дистанционный бесплатный семинар "Внимательное лето. Современный лагерь для современных детей" пройдет в регионе. Его проведут региональная Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" совместно с "Ребячьей республикой", сообщает региональный департамент социального развития.

Главная задача - подготовка кадров для эффективной и качественной организации летней оздоровительной кампании. Для участников с 27 апреля по 18 мая 2020 года будут доступны лекции и мастер-классы.

"Своим опытом будут делиться представители науки ТюмГУ, других субъектов регионов России, а также общественные деятели. Кроме того, будут представлены мастер- классы от всех лагерей, оздоровительных центров юга Тюменской области. К участию в семинаре мы приглашаем руководителей, специалистов учреждений отрасли отдыха и оздоровления населения, учреждений образования, дополнительного образования, социальной защиты, молодежной политики и спорта, здравоохранения, а также просто педагогических работников", - сказала президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" Лариса Шилова.

Она отметила, что организаторы семинара получили уже 350 заявок на участие. Онлайн - встречи в рамках семинара будут проходить в официальной группе ассоциации ВКонтакте.

Для получения электронного сертификата участника необходимо зарегистрироваться на сайте.