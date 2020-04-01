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Тоболячка украла телевизор у соседа по общежитию

Происшествия, 17:00 23 апреля 2020

следственное управление СК РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление СК РФ по Тюменской области

Подозреваемую в краже телевизора задержали оперативники, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД.

С заявлением о пропаже техники тоболяк обратился в полицию еще в сентябре 2019 года. Мужчина рассказал правоохранителям, что арендовал комнату в общежитии и перевез туда вещи, но ключи у хозяйки не забрал.

Придя в очередной раз, он не застал женщину дома, но его встретила соседка. Она отдала ему все его вещи, кроме телевизора. Ущерб составил 24 тыс. рублей. Задержать подозреваемую сразу не удалось.

Ранее женщина была неоднократно судима за кражи. Похищенный телевизор она продала, а затем уехала в другую область. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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