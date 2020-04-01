За решетку могут отправиться участники разбойного нападения в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Лишиться свободы на срок до десяти лет могут двое молодых людей за разбойное нападение на жителя Тюмени, сообщает городское управление управление МВД России.

С сообщением о нападении в полицию обратился житель Тюмени. Потерпевший находился в продуктовом магазине, стал свидетелем попытки хищения товаров двумя молодыми людьми и сообщил об этом представителю охраны. Когда мужчина вышел из магазина на улицу, нарушители последовали за ним. Настигнув мужчину в безлюдном месте, злоумышленники достали нож и под угрозой расправы с ним и его родными потребовали отдать деньги. Пострадавший, не имевший наличных денег, перевел 20 тыс. рублей с помощью мобильного приложения на указанный нападавшими счет.

Сотрудники уголовного розыска шестого отдела полиции установили подозреваемых и задержали их. Украденные деньги они успели потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".