Тобольские травматологи используют новый вид импланта при протезировании

| Фото: Областная больница №3 | Фото: Областная больница №3

Новый вид имплантата при протезировании шейки бедра используют тобольские врачи-травматологи, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Первая операция с применением метода двойной мобильности успешно проведена 80-летней пациентке, экстренно госпитализированной с переломом тазобедренного сустава.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением областной больницы №3 Алексей Гринь, количество операций по протезированию тазобедренного сустава ежегодно увеличивается.

"Сейчас остро стоит вопрос о профилактике вывиха головки эндопротеза при повторной травме или неловком движении, особенно у пациентов пожилого возраста. Если это происходит, требуется повторная операция, а это еще одно хирургическое вмешательство и риск для пациента. Особая конструкция нового вида эндопротеза исключает его вывих. Метод двойной мобильности обеспечивает соответствующий уровень комфорта и качества жизни пациента после протезирования", - отметил Алексей Гринь.

Высокотехнологичная операция проводится под спинномозговой анестезией, которая переносится значительно легче, чем общий наркоз. Это позволяет оперировать пациентов пожилого возраста с минимальными рисками. Хирургическое вмешательство предполагает замену поврежденного тазобедренного сустава на искусственный титановый имплантат. Пациент начинает двигаться уже через сутки после операции и направляется на амбулаторное лечение через три-четыре дня. За год тобольскими врачами проводится 40 таких операций.