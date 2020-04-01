Единовременную денежную помощь получат более тысячи чернобыльцев Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единовременную денежную выплату ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 26 апреля из областного бюджета получат жители Тюменской области, сообщает департамент социального развития региона.

По 2 тыс. рублей получат граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации; инвалиды вследствие воздействия радиации; граждане из подразделений особого риска.

По 1,5 тыс. рублей получат участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участники ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

По 2 тыс. рублей получат члены семьи погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников ликвидации аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющих право на ее получение).

Единовременная выплата производится по одному основанию, дающему право на получение выплаты в большем размере.

По данным департамента социального развития, в Тюменской области проживают более 1 тыс. граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, ядерных испытаний, из них более 600 человек являются непосредственными участниками ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в р. Теча.

Торжественные мероприятия у памятника тюменцам-ликвидаторам радиационных аварий и катастроф перенесены на ноябрь. Совет ТОООИ Союз "Чернобыль" принял решение перенести проведение мероприятия на 9 ноября. В ноябре будет три события, связанных с Чернобыльской АЭС:

9 ноября 2013 года в сквере Мужества в Тюмени был открыт памятник тюменцам-ликвидаторам радиационных аварий и катастроф; 27 ноября 2019 года - открыта комната Славы. 30 ноября - 34-ая годовщина окончания строительства объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС.