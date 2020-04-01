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Депутаты приняли более одной тысячи двухсот обращений от жителей Тюмени

Политика, 12:30 24 апреля 2020

duma.tyumen-city.ru

В первом квартале 2020 года в адрес депутатов Тюменской городской думы поступило более 1 тыс. 200 обращений: около 700 - устных и более 550 - письменных. Большинство вопросов уже решены, менее трети - еще в работе.

Более 550 обращений из общего числа тюменцы направили депутатам по электронной почте, из них порядка 60 носили коллективный характер. 192 письменных обращения удовлетворены, по 94 даны подробные разъяснения о действиях в каждой конкретной ситуации. Для решения 164 вопросов потребовалась помощь специалистов муниципальных и региональных ведомств, поэтому депутаты перенаправили обращения граждан по компетенции. В работе остаются 106 обращений, поступивших в письменном виде.

Чаще всего тюменцы интересовались мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан. По-прежнему много вопросов к работе сферы ЖКХ и в части решения жилищных проблем. Не остаются без внимания горожан темы благоустройства территории, образования, деятельности правоохранительных и административных органов, передвижения городского транспорта, отметили в информационно-аналитическом отделе гордумы.

С января по март 2020 года депутаты Тюменской городской думы провели более 800 личных приемов граждан, на которых побывало около 1 тыс. человек.

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# гордума , депутаты

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