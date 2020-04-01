Онлайн-конкурс "Дорогами войны" завершился в Упоровском районе

| Фото: "Дорогами войны" во ВКонтакте | Фото: "Дорогами войны" во ВКонтакте

45 человек приняли участие в литературном онлайн-конкурсе "Дорогами войны", который завершился в Упоровском районе.

Как сообщила преподаватель театрального отделения Упоровской детской школы искусств Анастасия Гусева, больше всего видеоработ, 20, пришло в категории участников от 8 до 12 лет.

"Чуть меньше ребят от 3 до 7 лет – таких конкурсантов 16. Подростков от 13 до 17 лет участвовало 7 человек и двое взрослых – это Марина Никифорова из Крашанинино, Ульяна Королева из деревни Черной", - рассказала организатор.

Она отметила, что конкурсантами стали не только жители райцентра, но и других сел – Крашенинино, Масалей, Суерки. 11-летняя Елена Трофимова из Пятково прочла авторское стихотворение "Разговор с прадедушкой", которое написала ее бабушка Любовь Трофимова.

Все видеоработы будет оценивать профессиональное жюри из числа педагогов Упоровской ДШИ. Кроме лауреатов и дипломантов конкурса определят еще два победителя. Обладателем приза зрительских симпатий станет участник, чье видео наберет максимальное количество голосов в группе. Специальный приз вручит партнер организаторов – информационное агентство "Тюменская линия".

После окончания дистанционного обучения, объявленного в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, победители конкурса примут участие в гала-концерте, который пройдет в Упоровской детской школе искусств.

Ирина Кургузова