Тюменский Водоканал не рекомендует откладывать поверку счетчиков

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Не проводить поверку индивидуальных приборов учета, срок которых истекает в 2020 году, правительство РФ разрешило до 1 января 2021 года. Решение принято в связи с действующим в регионах страны режимом самоизоляции, сообщает тюменский Водоканал.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании продолжат принимать показания не прошедших поверку счетчиков и производить расчет с апреля по декабрь 2020 года.

"Мы не рекомендуем переносить поверку приборов учета на 2021 год. С 1 января показания не поверенных счетчиков приниматься не будут, - рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова. - По нашим расчетам, с 6 апреля до 31 декабря истечет срок поверки 63 тысяч 535 приборов. Если все собственники в январе следующего года одновременно заявят о своем желании поверить и поставить на учет счетчики, то образуется огромная очередь".

Кроме того, по истечению срока поверки прибор считается вышедшим из строя, а неисправный водомер может показывать неверные результаты, в том числе и в большую сторону, отмечают в Водоканале.

Предварительную заявку на поверку подать по телефону 54-09-40 или заполнить форму на сайте. Специалисты предприятия продолжат работу сразу, как только будут сняты ограничения, связанные с профилактикой распространения COVID-19.