  • 25 апреля 202025.04.2020суббота
  • USD74,7163
    EUR80,2528
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Цех очистки сточных вод по ул. Раневской в Тюмени реконструируют к концу лета

Общество, 14:46 25 апреля 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Реконструируемый цех очистки сточных вод по ул. Раневской посетили заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов и генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Мугаммир Галиуллин, сообщает администрация Тюмени.

Вместо решеток грабельного и ступенчатого типов специалисты монтируют сороудерживающий комплекс, состоящий из решеток нового типа, транспортера, уплотнителя и автоматизированного бункера накопления отходов и бункера накопления песка.

"Решетки будут заменены на аналоги нового поколения – перфорированые, они лучше удерживают мусор и более энергоэффективны. Эффект очистки стоков от мусора увеличится в два раза", – рассказал Мугаммир Галиуллин.

Он отметил также, что раньше собранный мусор собирали и вывозили на полигон. После реконструкции весь мусор будет переходить в закрытый герметичный бункер, откуда стоки будут уходить обратно в систему, а мусор по мере накопления выгружаться в самосвалы без ручного труда. Все работы по реконструкции цеха очистки сточных вод планируем завершить к концу лета.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Водоканал , очистные сооружения , реконструкция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 25.04.2020Молодежная флэшмоб-эстафета по профилактике COVID-19 проходит в Тюменском районе
16:35 25.04.2020Число заболевших COVID-19 в Тюменской области достигло 374 человек
16:34 25.04.2020Патриотическая акция "Я- внук героя!" продолжается в Тюмени
16:02 25.04.2020В Тюменской области семнадцать новых пациентов с диагнозом COVID-19