Цех очистки сточных вод по ул. Раневской в Тюмени реконструируют к концу лета

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Реконструируемый цех очистки сточных вод по ул. Раневской посетили заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов и генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Мугаммир Галиуллин, сообщает администрация Тюмени.

Вместо решеток грабельного и ступенчатого типов специалисты монтируют сороудерживающий комплекс, состоящий из решеток нового типа, транспортера, уплотнителя и автоматизированного бункера накопления отходов и бункера накопления песка.

"Решетки будут заменены на аналоги нового поколения – перфорированые, они лучше удерживают мусор и более энергоэффективны. Эффект очистки стоков от мусора увеличится в два раза", – рассказал Мугаммир Галиуллин.

Он отметил также, что раньше собранный мусор собирали и вывозили на полигон. После реконструкции весь мусор будет переходить в закрытый герметичный бункер, откуда стоки будут уходить обратно в систему, а мусор по мере накопления выгружаться в самосвалы без ручного труда. Все работы по реконструкции цеха очистки сточных вод планируем завершить к концу лета.