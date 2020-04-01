Ученые рассказали о неожиданном способе профилактики инфаркта и инсульта

Тюменская линия Тюменская линия

Замена обычной соли на йодированную способна предотвратить развитие многих смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, выяснила международная научная группа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые отметили, что йодированная соль содержит калий, который полезен для сердечной мышцы и снижает артериальное давление. Кроме того, если отказаться от обычной богатой натрием соли, то ее потребление значительно снизится, что также благоприятно повлияет на сердце.

К такому выводу специалисты пришли после анализа данных о количестве сердечно-сосудистых заболеваний в Китае, где потребление натрия в два раза превышает рекомендованную ВОЗ норму. Так, в 2015 году в КНР более двух миллионов человек скончались из-за повышенного давления.

Как выяснили исследователи, использование обогащенной калием соли позволит ежегодно предотвратить 460 тыс. смертей — в том числе 208 тыс. из-за инсультов и 175 тыс. из-за других болезней сердца. Кроме того, эти меры почти на 750 тыс. могут сократить количество несмертельных недугов, связанных с сердечно-сосудистой системой, включая 365 тыс. инсультов и 147 тыс. инфарктов.

Более того, замена обычной соли на йодированную помогает значительно снизить число пациентов с хроническими болезнями почек.

"Наши исследования показали, что использование обогащенных калием заменителей соли может предотвратить одну из девяти смертей от сердечно-сосудистых-заболеваний в Китае", — отметил один из ведущих авторов работы Джейсон Ву из Университета Нового Южного Уэльса.

При этом ученые указали, что существует вероятность осложнений из-за переизбытка калия. Они подчеркнули, что в этом случае нужно тщательно следить за его количеством в организме и регулярно проводить обследования пациентов с предрасположенностью к заболеваниям почек.