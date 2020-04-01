Котик Умак ищет заботливого хозяина
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Полугодовалый котик по кличке Умак ищет новый дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Котику около семи месяцев. В октябре 2019 года его вместе с другими котятами оставили в коробке на ул. Амурской. Умак здоров, стерилизован и чипирован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова