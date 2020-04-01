Котик Умак ищет заботливого хозяина

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Полугодовалый котик по кличке Умак ищет новый дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Котику около семи месяцев. В октябре 2019 года его вместе с другими котятами оставили в коробке на ул. Амурской. Умак здоров, стерилизован и чипирован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова