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Котик Умак ищет заботливого хозяина

Общество, 19:10 26 апреля 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Полугодовалый котик по кличке Умак ищет новый дом. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Котику около семи месяцев. В октябре 2019 года его вместе с другими котятами оставили в коробке на ул. Амурской. Умак здоров, стерилизован и чипирован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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