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Учителя в дистанционном формате повысят компетенции при поддержке ТюмГУ и СИБУРа

Общество, 17:24 27 апреля 2020

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Учителя из регионов деятельности СИБУРа пройдут дистанционную программу развития "NEXT-Педагог" в Тобольском педагогическом институте им. Менделеева, филиале ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Курс обучения разработали ученые института в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел", он поможет развитию компетенций учителей в условиях перехода образования в онлайн-формат.

Программа стартовала на онлайн-конференции с участием представителей учебных заведений. Врио ректора Тюменского государственного университета Иван Романчук пожелал педагогам успехов и поблагодарил компанию СИБУР за поддержку важных и актуальных социальных инициатив.

"Тюменский государственный университет уделяет особое внимание развитию педагогического образования. В Тобольске находится крупное подразделение вуза – Тобольский педагогический институт, имеющий богатые традиции подготовки кадров и активно участвующий в реализации программ повышения квалификации учителей", – подчеркнул Иван Романчук.

Завершится программа в октябре фестивалем образовательных практик "TeacherFest", который пройдет в режиме онлайн.

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# дистанционное обучение , СИБУР , Тобольск , учителя

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