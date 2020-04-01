Современный мюзикл #СчастливымБуду готовит театр-студия "Быть"

| Фото: Театр-студия "Быть" во ВКонтакте (архив) | Фото: Театр-студия "Быть" во ВКонтакте (архив)

Современный мюзикл #СчастливымБуду с участием новых актеров поставит молодежный театр-студия "Быть". На открытом кастинге организаторы уже отобрали 27 мальчиков и девочек, которые будут бесплатно постигать основы сценического мастерства вместе с профессионалами, сообщает Фонд президентских грантов.

Авторы проекта обещают, что тема мюзикла будет актуальной, острой и рассказана современным, профессиональным театральным языком. Тексты песен адаптируют для детей и подростков с использованием современной подростковой лексики, так как актеры сами еще молоды. Специально для проекта придумают и изготовят костюмы, декорации.

Итогом проекта станут бесплатные показы для школьников Тюмени – десять спектаклей, которые реализует подготовленная детская актерская труппа под руководством профессиональной команды постановщиков.

"Музыкальный спектакль реализует таланты ребенка и позволяет ему открыто выражать свое мнение публично и громко, со сцены отстаивать свою точку зрения. Мюзикл в детском исполнении позволяет избежать назидательно поучительного характера. Когда к детям со сцены обращаются дети, а не взрослые, получается более откровенный и честный разговор", - уверены организаторы.

По итогам второго конкурса 2019 года проект "Создание детско-подросткового музыкального театра, и формирование его репертуара посредством постановки мюзикла для детей и подростков #СчастливымБуду" получил грант в размере 1,29 млн рублей.

Сейчас, в период самоизоляции, участники труппы театра-студии "Быть" и приглашенные гости из разных уголков страны скрашивают будни своих зрителей прямыми эфирами в Инстаграм, как на обычном квартирнике.